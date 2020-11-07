Başkan Erdoğan 'Edebiyat Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:16 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:37

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*Son 18 yılda başardıklarımız önemlidir, ancak yeterli değildir yeni eserler için yorulmadan çalışıyoruz

*Bugün de Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olan eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Peyder pey trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını resmen açıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor



*Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik. bu yol ile yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz

*Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanacak. Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak. 4,6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor

*Yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek. Yolun hizmete açılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması da hedefleniyor