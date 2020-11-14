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Başkan Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Başkan Erdoğan, 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.' dedi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:10
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.

AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır.

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum.

18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık.

Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor.

Ülkemiz kalkındıkça, bize yönelik saldırılar arttı. Hepsinin de üstesinden geldik.

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