Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
- AA
Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ne gelen Mbasogo ve eşi Constancia Mangue'yi, Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.
Erdoğan ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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