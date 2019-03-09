Başkan Erdoğan: Hanımefendi 'Kürdistan' diyenlerle omuz omuza yürüyor

"Başkan Erdoğan'ın Elazığ mitinginden öne çıkanlar:

"Teröristlerle son mermisine kadar çatışan Şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Bu millet şehitleriyle yaşar, şehitleriyle var olur. Bu ülke ömürlerinin baharında bir gül gibi kara toprağa düşen yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır"

"31 Mart'ta iftiracı müptezellere; insanlık dersi, edep dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir "Elaziz" var. Bu meydanda aşk ve samimiyet var"

"Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına kadar birçok olayda Elazığlı kardeşlerim önce millet önce memleket dedi"

"Bizler için kadınlar günü her gündür. Ana her gün var. Ana yoksa insan yok. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz, "Cennet annelerin ayakları altındadır" diyor. Annenizin ayağının altını hep öpün. Orada cennetin kokusu vardır"

"Siyaset bileğinin gücüyle değil,sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siyaset insanları ortak değerler etrafında bir araya getirme sanatıdır. Kim siyaseti insanımızı kırmanın aracı haline getiriyorsa -PKK destekli HDP gibi- onlar bu millete ihanet içindedir"

"Bay Kemal'in iftiralarına ittifak ortakları da katıldı. Hanımefendi bir taraftan HDP'li eş başkanlar bir taraftan sürekli iftira. Dağdan emir geliyor, hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor"

"40 yıllık siyasi hayatımızda her türlü insanı gördük. Milletin emanetlerini koruyanları da onlara ihanet edenleri de gördük. Darbecilere direnenleri de hainlerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları da gördük Bay Kemal gibi"

"(Kılıçdaroğlu ve Akşener'e) Önümüzdeki 21 gün boyunca millete "terörist" diye selam verecekler. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya, hakaret etmeye devam edecekler. Bu komiklik değil edepsizliktir. Mahkemede hesaplaşacağız"

"Bunların tek hedefi belediyelerini ve koltuklarını korumaktır. Bunların gayesi bize hakaret ederek, bölücü örgütün partisiyle yaptıkları ittifakı gizlemektir"

"(Meral Akşener'e) Hanımefendi bak "Kürdistan" diyor, onunla omuz omuza yürüyorsun"

"Pensilvanya ve Kandil'e tek laf edemiyorlar. Fırsatçılara tek bir cümle kuramıyorlar. Bunlar ne iftira atarsa atsın bizim gündemimiz millettir, memlekettir"

"Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz "Mardin'e trene ne ihtiyaç var" diyor. Benim milletim bu adamlara niye oy veriyor anlayamıyorum. Bu hizmetler benim Kürt kardeşime fazla mı yani?"

"Elazığ Havalimanının yolcu sayısı 40 binden, 1 milyon 21 bine ulaştı. Elazığ'a 3 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz"