Başkan Erdoğan: Kaşıkçı'nın katilleri gelen 15 kişinin içindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda Paris'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"15 KİŞİ KESİNLİKLE FAİLİ VE CESEDİN YERİNİ BİLİYOR"

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir, bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır." dedi.

Paris'te fırsat olursa ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşeceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız." ifadesinde bulundu.

ŞEHİT SAYIMIZ 7'YE YÜKSELDİ

Hakkari'deki patlamaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var." dedi.