13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3851
  • 6,0929
  • 222.337
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: İmar Barışı'yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük

Başkan Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, 'İmar Barışı'yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.'dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat artışlarıyla ilgili, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız. (Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok."  ifadelerini kullandı.

"Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarına başladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık." diye konuştu. 

Robot sunucu işbaşı yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Çin, ABD ve Rusya'yı 'INF' anlaşmasına uymaya davet etti

Çin, ABD ve Rusya'yı 'INF' anlaşmasına uymaya davet etti

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Suud troller İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı

Suud troller İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA