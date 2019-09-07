Başkan Erdoğan, Eskişehir'de konuşuyor
Başkan Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışında konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışında konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
"Böyle bir müze için Eskişehir'in seçilmiş olması fevkalade isabetlidir.
Nabi Avcı hocamızın da özel gayretleriyle son 17 yılda Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.