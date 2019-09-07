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Başkan Erdoğan, Eskişehir'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışında konuşuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışında konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Böyle bir müze için Eskişehir'in seçilmiş olması fevkalade isabetlidir.

Nabi Avcı hocamızın da özel gayretleriyle son 17 yılda Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık.

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

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