Başkan Erdoğan, Eskişehir'de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışında konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Böyle bir müze için Eskişehir'in seçilmiş olması fevkalade isabetlidir.

Nabi Avcı hocamızın da özel gayretleriyle son 17 yılda Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık.