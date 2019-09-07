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Başkan Erdoğan: Diyarbakır'da analar destansı bir mücadele veriyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile yemek programında konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Diyarbakır'da analar destansı bir mücadele veriyor' dedi.

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Başkan Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile yemek programında konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti milletin davasının sözcülüğünü üstlenerek ortaya çıkmıştır. Belediye başkanlıklarını kaybetmişken faturasını milletimize değil, kendimize keseceğiz.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerin işten çıkartılan insanların feryadını duyuyoruz. AK Partili belediyelerde böyle bir şey olsa gök kubbeyi üzerimize yıkacak olanlardan ses seda yok. Bu ikiyüzlülüktür. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey olmadı.

Diyarbakır'da analar evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. Kadın hakları, insan hakları diyerek her seferinde ortalığı ayağa kaldıranlardan ses duydunuz mu? 

Hani Cumartesi Anneleri vardı, oraya gelip giden sanatçıların Diyarbakır'daki anneler için bir açıklamaları var mı? 

PKK ormanları yaktık diye açıklamalarda bulundu, Gezi'cilerin sesleri çıkıyor mı? İşte bu ikiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.
 
Şov yapmaktan başka bir işe yaramayan muhalefet belediyelerinin seçim sonuçlarını milletimize fatura etmesine izin vermeyiz. Bir yerde hizmet aksamışsa, hastalara destek verilmemişse, işçiler işten çıkarılmışsa onlara biz destek vereceğiz.
 
Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var.
 

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