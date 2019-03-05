Başkan Erdoğan, Eyüpsultan'da konuşuyor
Başkan Erdoğan, Eyüpsultan'da konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın Eyüpsultan mesajlarından öne çıkanlar:
"Rami Kışlası'nı kütüphane yapıyoruz, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak"
Başkan Erdoğan'ın Eyüpsultan mesajlarından öne çıkanlar:
"Rami Kışlası'nı kütüphane yapıyoruz, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak"
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