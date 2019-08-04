Başkan Erdoğan: ABD ve Rusya'yla paylaştık, o bölgeye gireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasındaki karayolu mesafesini 3.5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik bölümünün ve bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenerek güvenli bölgenin oluşturulması ile ilgili, “Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var” dedi.