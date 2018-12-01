Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'İdlib ile ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu.' dedi. Erdoğan'ın gün içerisinde ABD Başkanı Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyor.