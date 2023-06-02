İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı
Güncel

Başkan Erdoğan gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barlas için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.