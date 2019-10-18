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Başkan Erdoğan: Geldiğimiz aşama zafer ya da mağlubiyet değil

Başkan Erdoğan, 'YPG 750 kadar DEAŞ militanını serbest bıraktı, bunların 195'ini yakaladık' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Suriye'deki güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kurmayı planlıyoruz

Eğer rejim Suriye'nin kuzeyinde hata yaparsa Türkiye yanıt verecek.

YPG 750 kadar DEAŞ militanını serbest bıraktı, bunların 195'ini yakaladık.

Yer: Nusaybin... Teröristler sivillere böyle saldırdı

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