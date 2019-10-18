Başkan Erdoğan: Geldiğimiz aşama zafer ya da mağlubiyet değil
Başkan Erdoğan, 'YPG 750 kadar DEAŞ militanını serbest bıraktı, bunların 195'ini yakaladık' dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:
Suriye'deki güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kurmayı planlıyoruz
Eğer rejim Suriye'nin kuzeyinde hata yaparsa Türkiye yanıt verecek.
YPG 750 kadar DEAŞ militanını serbest bıraktı, bunların 195'ini yakaladık.
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