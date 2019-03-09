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'Mesele S-400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket ediyor olması'

Başkan Erdoğan, 'Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır.' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katıldı.
 
Konuşmasına TÜGVA mensuplarını selamlayarak başlayan Erdoğan, TÜGVA'yı kurulduğu günden beri yakından takip ettiğini kaydetti. Erdoğan, "TÜGVA adeta kendisiyle yarışıyor. Vakfımız, ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışında çok hayırlı hizmetlere imza atıyor. Amacımız dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Amacımız, daima hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Elinde taşla, silahla, sopayla faydasız şeylerle değil, kitapla, bilgisayarla gezen, kafasını boş işlerle değil planla, projeyle meşgul eden, yüreği heva ve hevesle değil inançla, şefkatle ve cesaretle dolu bir nesil istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir." diye konuştu.
 
Diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Hepsinden önemlisi, imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Kendi gençlik yıllarımızdan başlayarak sivil toplumda, siyasette ve kamuda üstlendiğim her görevde böyle gençliğin yetişmesine katkıda bulunma hayaliyle çalıştık. Eskiden beri ülkemize saldıranların özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğunu gördük. Yıllar boyunca bu ülkede kimi zaman sağcı-solcu dediler, kimi zaman alevi-sünni dediler, kimi zaman ilerici-gerici dediler, kimi zaman Kürt-Türk dediler ama her seferinde nesilleri mahvettiler. En son FETÖ hadisesi bize bir değil bir kaç nesle mal oldu. Aynı şekilde PKK da bu milletin bir kaç neslinin heba olmasına yol açtı."
 
"VAMPİRLERİN İNSAFINA TERK EDİLECEK HİÇBİR EVLADIMIZ YOKTUR"
 
Türkiye'nin nüfusunun 82 milyona ulaşmasına rağmen hala güçlü bir insan kaynağına ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, ihanet çeteleri ve suç yapıları tarafından elimizden kopartılmasına rıza gösteremeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam uğruna hayatını hiçe sayacak Hazreti Ali'ler inşallah çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Kudüs'ü Haçlılar'a mezar eden Selahaddin Eyyubi'ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden İstanbul'u fetheden Fatih'ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Çanakkale'de bir Gazi Mustafa Kemal, Kut'ül Amare'de İstiklal Harbi'nde düşmanın yüreğine korku salacak nice kahramanlar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Hasan Tahsin gibi tek kurşunla İzmir'de özgürlük ateşini yakan, Ömer Halisdemir gibi tek kurşunla darbecilerin oyunlarını bozan yiğitler çıkacaktır.
 
Bu gençlerimizin içinden Nobel ödülü alan Aziz Sancar'lar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıl gibi, Arif Nihat Asya gibi şairlerimiz çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden dünya çapında edebiyatçılar, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, matematikçiler, kimyacılar ve doktorlar çıkacaktır. Dolayısıyla bizi vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim vandallara, sokak çetelerine bütün bunlara kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur. Hepsine de aynı hassasiyetle sahip çıkmak zorundayız."
 
(AA)

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