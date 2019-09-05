Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteği ile ayakta kalmıştır. Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz.

Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için daimi bir görevdir. İl ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye ve kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

Kongre sürecinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Her şehrimizde en itibarlı, en azimli ve dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Sizden partimizi ve davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenine çevirmenizi istiyorum.

CHP, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. CHP’nin ilkesizliği karşısında biz de AK Parti olarak MHP ile Yenikapı’da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı Türkiye’nin demokratikleşmesi için tarihi adımlar atmıştır. Cumhur İttifakı, büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN GERİYE DÖNÜŞ YOK"

Yeni yönetim sistemi ile milletimiz büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü artmış, millet egemenliği önündeki pek çok engel kaldırılmıştır. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Sorunların çoğu sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor. Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

DOĞU AKDENİZ'DE 3. SONDAJ GEMİSİ

Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İHA’ları bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

Doğu Akdeniz'de söz sahibi haline geldiysek bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismilk gemilerimize borçluyuz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Uçaklarımız, gemilerimiz hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. 3. sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir.