Başkan Erdoğan: CHP içine sindirse de sindirmese de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur
Başkan Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur' dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
"AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteği ile ayakta kalmıştır. Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz.
Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için daimi bir görevdir. İl ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye ve kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.
Kongre sürecinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Her şehrimizde en itibarlı, en azimli ve dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Sizden partimizi ve davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenine çevirmenizi istiyorum.
CHP, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. CHP’nin ilkesizliği karşısında biz de AK Parti olarak MHP ile Yenikapı’da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı Türkiye’nin demokratikleşmesi için tarihi adımlar atmıştır. Cumhur İttifakı, büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.
"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN GERİYE DÖNÜŞ YOK"
Yeni yönetim sistemi ile milletimiz büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü artmış, millet egemenliği önündeki pek çok engel kaldırılmıştır. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Sorunların çoğu sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor. Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.
DOĞU AKDENİZ'DE 3. SONDAJ GEMİSİ
Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İHA’ları bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.
Doğu Akdeniz'de söz sahibi haline geldiysek bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismilk gemilerimize borçluyuz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Uçaklarımız, gemilerimiz hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. 3. sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir.
Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz, tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler.
"KAPILARI AÇMAK ZORUNDA KALIRIZ"
Biz Ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçıp bize sığınanlara kucak açtık. Batı ülkelerinden 100 mülteciye kapı açanlar gibi yapmadık. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini buldu. Güvenli bölge teklifimize ‘çok güzel’ diyorlar. Öyleyse gelin süratle yapalım.
Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz.
"EYLÜL SONUNA KADAR GÜVENLİ BÖLGEYİ FİİLEN BAŞLATACAĞIZ"
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma şansı yoktur, Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. ABD ile anlaşma oluşmazsa hazırlıklarımız tamam kendi imkanımızla bu işe başlayacağız.
Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir.
TRT HABER & AA
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