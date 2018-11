Başkan Erdoğan: Gezi olayları CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projedeydi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

''GEZİ OLAYLARI TIPKI CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATIN KENDİSİ GİBİ BİR PROJEYDİ''

Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız. Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir. Dün Gezi olaylarını öven Gezi'ci vandalları yücelten bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var. Bu adam dünyada milletleri bölmekle adeta birilerini görevlendiren parası bol birisi. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin bu imkanlarını bu ülkeyi parçalayıp bölen terör eylemlerine karşı her türlü desteği veren kişi şimdi içeride. Suçu olmayanı niçin kalksın da yargımız içeri alsın? Bay Kemal bunların hepsi akademisyen diyor davet etseydiniz onlar zaten gelirdi diyor. Senin o beyefendi dediklerinden bir tanesi de köşe yazarıydı 5 yıl 10 aya mahkum oldu yargı onu cezaevine göndermedi tutuksuz devamını sağladı ne yaptı kaçıp Almanya'ya gitti şimdi Almanya'da Türkiye'nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. Oradaki kampanyaları o idare ediyor. Bu adam mahkum edilmiş bir adam. Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş buldu serbest bıraktı o da kaçıp gitti.

''GEZİ'Yİ ÖVENLER, GİZLİ VEYA AÇIK, PKK'YI DA ÖVER FETÖ'YE DE DESTEK VERİR''

Gezi'yi övenler devletin otobüslerini yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Bunlara eyvallah mı edeceğiz? Orada ağaçlar sökülmüş Türkiye'nin tarihinde bizim gibi fidan ağaç dikme noktasında yarışa girecek hiçbir siyasi parti bugüne kadar olmamıştır. Milyonlarca başbakanlığımda da belediye başkanlığımda da bu ülkede fidanlar diktik ağaçlar diktik bunlar şimdi milyarlara yürüdü. Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir. Utanmadan gazilerin yanında biz varız diyor. Sen hangi gazinin yanındasın ya? Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır.