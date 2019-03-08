Başkan Erdoğan, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, tören öncesi Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan, Unesco Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin açılışı öncesi incelemelerde bulundu.
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