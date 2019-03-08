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Başkan Erdoğan, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, tören öncesi Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan, Unesco Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin açılışı öncesi incelemelerde bulundu.

 

 

 

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