Başkan Erdoğan: Göz bebeğimiz İstanbul'u kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz.

* Dev bir eseri daha milletimize kazandıracağız.

* Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbulumuzu çok daha güçlü bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

* Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

* Betondan ibaret şehir kimliksizdir. Şehri şehir yapan binalar değil insandır. Huzurdur, güvenliktir.

* Kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyorsa o kişi şehre ihanet ediyordur.

* Tarihi yapılar yapıyoruz, işçisinden mühendisine tebrikler.

* Ecdadımızın inşa ettiği o güzel şehitleri inşa etmek için canla başla çalışıyoruz.

* Asla siyasi bir ayrımcılık içerisinde değiliz. Şehrin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz.

* Herkes bilsin İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bir Fetret Devri'ne daha gönlümüz razı değil.

* İstanbul'u iş bilmez kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz.

* Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken biz İstanbul için sizler için 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz.

* Kentsel dönüşüm meselesi asla ihmale gelmez. Yoksa yüreklere ateş düşmesine engel olamayız.

* İstanbul'da yüksek seyreden kiraların farkındayız. Sosyal konutları uygun fiyatlara vereceğiz.

* Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul'umuzda yapılacak. 81 ilimizin her birine depreme karşı dirençli modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız.

* Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

* Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

* 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Millet bahçeleri bir toplanma alanı olarak da hizmet verecektir.

* Millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek.

* Terörsüz Türkiye süreci takip ediliyor. Külliye'de DEM Parti heyetini kabul ettik. Umut verici bir görüşme yaptık. Çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Bir tarafı yaparken, bir tarafı yıkmamaya dikkat ettik. Süreci bu günlere getirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

* Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Amaçları Cumhur İttifakı'nın birliğini bozmak. Biz bir olacağız, diri olacağız.

* Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız.

* Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.

* (Terörsüz Türkiye) Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.