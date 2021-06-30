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Güncel

Başkan Erdoğan grup toplantısında izlettiği Kanal İstanbul videosuyla gerçekleri gözler önüne serdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri, dünya çapında bir proje olan Kanal İstanbul ile taçlandıracağımıza inanıyoruz.' dedi.

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30 Haziran 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dünya çapındaki projelerine karşı çıkan CHP ve yandaşlarına sert tepki gösterdi. Kanal İstanbul ile ilgili "Sadece bir kanal değil, ülkemize nefes borusu açıyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri bu dünya çapında projeyle taçlandıracağımıza inanıyoruz. Şimdi bugüne kadar milletin hayrına olmasına rağmen karşı çıkılan projeler ve Kanal İstanbul ile ilgili videoyu hep birlikte tekrar izleyelim" diyerek gerçekleri gözler önüne seren videoyu seyrettirdi..

Başkan Erdoğan grup toplantısında izlettiği Kanal İstanbul videosuyla gerçekleri gözler önüne serdi

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