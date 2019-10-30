Başkan Erdoğan grup toplantısında konuşuyor
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
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