İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2020 Cuma / 26 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,946
  • EURO
    9,64
  • ALTIN
    467.834
  • BIST100
    1354.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan: Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor
Güncel

Başkan Erdoğan: Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, 'Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var.' dedi.

11 Aralık 2020 Cuma 14:04 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 14:10
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi."

"Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var."

"Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar."

(Avrupa Birliği) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.