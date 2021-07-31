Başkan Erdoğan halka hitap ediyor

31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:32 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır."

"Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir."

"Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur."

"Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz."

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