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Başkan Erdoğan 'hamdolsun 50 milyonu aştık' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

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