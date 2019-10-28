Başkan Erdoğan 'harekat' açıklaması
Başkan Erdoğan: Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi. A Haber muhabiri, MYK toplantısıyla ilgili detayları açıkladı.
MYK toplantısına ilişkin verilen detayda, Başkan Erdoğan'ın Barış Pınar Harekatı kapsamında ele geçirilen silahların TSK envanterine geçtiğini ve vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edileceğini belirttiği aktarıldı.
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