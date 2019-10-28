19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7332
  • 6,3623
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan 'harekat' açıklaması

Başkan Erdoğan: Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi. A Haber muhabiri, MYK toplantısıyla ilgili detayları açıkladı.
 
MYK toplantısına ilişkin verilen detayda, Başkan Erdoğan'ın Barış Pınar Harekatı kapsamında ele geçirilen silahların TSK envanterine geçtiğini ve vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edileceğini belirttiği aktarıldı.

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan 'harekat' açıklaması

Başkan Erdoğan 'harekat' açıklaması

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA