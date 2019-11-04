Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.

Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.