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Başkan Erdoğan, Hatay'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 21:13 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Hatay'da incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından çok sayıda binanın zarar gördüğü Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'ne geldi.

Burada inceleme yapan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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