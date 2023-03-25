İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan: Hatay'ı kalkındırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok
Güncel

Başkan Erdoğan: Hatay'ı kalkındırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok

Hatay'da katıldığı iftar programının ardından Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'İnşallah el birliğiyle Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha cazip bir şehir haline getireceğiz. Bunu başarana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.' ifadelerini kullandı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 02:18 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Hatay'ı kalkındırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftarın ardından Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni (MOBSAN) ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Buradaki hitabında çalışanların ramazan ayını tebrik eden ve Ramazan Bayramı'na da aynı şekilde ulaşabilme niyazında bulunan Erdoğan, bu yıl, sevinç ve ibadet ayı olan ramazana buruk bir şekilde ulaştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yakınlarını, evlerini, yuvalarını kaybettiklerini, ekmek teknelerinden olduğunu belirten Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

Erdoğan, "İnanıyoruz ki bu kardeşlerimiz şehadet şerbetini içtiler. Onlar şehadete yürüdüler." ifadesini kullandı.

Yıkılan her evin yeniden yapılacağını ve hiçbir vatandaşın açıkta bırakılmayacağını vurgulayan Erdoğan, üretim ve istihdamın şehrin ayağa kalkması için vazgeçilmez önceliği olduğunu dile getirdi.

Hatay'da en hızlı toparlanan, yaralarını en çabuk sarıp üretime geçen yerlerden birinin de Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu aktaran Erdoğan, yeni inşa edildiği için ufak tefek hasarlar dışında üretime mani herhangi bir altyapı sıkıntısı bulunmadığını kaydetti.

Erdoğan, "Gerek mevcut tesisin, gerekse yanındaki yerin sizlere tahsisi konusunu, bunu da bakanlarımızla görüşecek, ona göre de adımlarımızı atarız." dedi.

"HATAY'I DAHA GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Deprem öncesi istihdamın 6 bin olduğu sanayi sitesinde, depremden sonra bu sayının 1500'e düştüğünü, daha sonra bu sayının 3 bine çıktığını bildiren Erdoğan, buradaki istihdamın yeniden 6 bine çıkması temennisinde bulundu.

Deprem sebebiyle şehri terk ettiği için buradaki işine dönemeyenlerin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Kurulumu devam eden geçici barınma merkezlerinin çoğalmasıyla, kalıcı konutların inşaatlarının başlamasıyla, havaların da ısınmasıyla, şehir dışına gidenler inanıyorum ki hızla geri dönecektir. Hep söylediğim gibi, şehirlerimize, oradaki evimize, işimize, iş yerimize toprağımıza velhasıl geleceğimize sahip çıkmalıyız. Sizler hızla çalışmaya, üretmeye başlayarak bu doğrultuda örnek bir adım attınız. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah el birliğiyle Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha cazip bir şehir haline getireceğiz. Bunu başarana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlara bereketi ve kazancı bol, huzurlu ve güvenli çalışmalar diledi.

Ziyaretin ardından çalışanlar, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekti.

Ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da hazır bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.