Başkan Erdoğan: 'Haydutlara meydanı bırakmayacağız'
Başkan Erdoğan TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi törenindeki konuşmasında 'Biz Türkiye olarak denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Son dönemde Doğu Akdeniz ve EGE'de yaşanan hadiseler, ülkemizin denizdeki askeri unsurlarının ne kadar güçlü olması gerektiğini göstermiştir. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemizin dışlanarak gaspedilme girişimini kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de ve Ege'de atım atacağını sananlar büyük bir hata içindeler.Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.
DENİZDEKİ HAYDUTLARA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ
Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Biz Türkiye olarak denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.
Erdoğan, "Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar." dedi.
Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, "Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdi." ifadelerini kullandı.
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