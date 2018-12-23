Başkan Erdoğan: Hendek kazanlar neyse, ana muhalefetin başındaki o'dur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 2018 yılı genel kurulunun ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan bu güne kadar DEİK çatısı altında emek vermiş, gelişmesi güçlenmesi için özellikle gayret sarf etmiş iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu genel kurul vesilesi ile tüm katılımcılara bir kez daha yolunuz açık olsun Allah yardımcınız olsun diyorum.

BU BAŞARININ BİR NİŞANESİDİR

Dünyanın ciddi değişimler yaşadığı bir süreçte yeni yapısı ile ve yeni yönetimi ile DEİK'in iş dünyamızın bilhassa da ihracatçılarımızın lokomotif kuruluşu haline geldiğini görüyoruz. 2016 yılı Ocak ayından bu güne kadar DEİK'in düzenlediği, içerisinde iş forumlarının, konsey toplantılarının yer aldığı 5 bin farklı etkinliği yakalanan ivmenin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum.

Ülkemizin en büyük 100 Türk şirketinin 63'ünün en büyük 46 uluslararası müteahhitlik şirketimizin 28'nin en büyük 70 ihracatçı şirketinin 21'nin DEİK üyesi olması da bu başarının bir nişanesidir. Elbette burada üye sayısı kadar üyelerimizin niteliği vasfı da son derece önemlidir.

2019 ÇOK AMA ÇOK FARKLI OLACAK

Ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet yürüten birçok çatı kuruluşu gibi DEİK de asıl değişimi kendi bünyesinde gerçekleştirmiştir. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan daha kapsayıcı daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. Bu yapısal değişim DEİK'in gücüne, yurt içinde ve yurt dışında sahip olduğu etkinliğine de ciddi katkılar yapmıştır. Sadece sizlerin adına değil ülkemiz adına da çok önemli bir kazanım gördüğüm bu başarının korunması ve geliştirilmesi gerekiyor.

DEİK'in yakaladığı ivmeyi önümüzdeki sene de devam ettirerek başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Tıpkı 2019 yılı için belirlenen işimiz gücümüzü dünyaya taşımak bu bizim parolamız. 2019 bu noktada çok ama çok farklı olacak. Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. Bunun için de DEİK icrai bir kurum olmanın yanı sıra iş dünyamıza ufak açacak, yol ve istikamet çizecek fikri egzerizler de yürütmelidir.

İŞ ADAMLARIMIZ ARASINDA KÖPRÜLER KURDUK

DEİK, dış ekonomik ilişkilere dair stratejiler hakkında raporlar üretmeli uygulanmasını sağlamalı sonuçlarını da yakından takip etmelidir.

Bu yönde yapacağınız çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim. Biliyorsunuz, gerek 2011 yılı gerek o günden bu güne gelen süreç 11 yılı aşkın Başbakanlığım dönemimde gerekse de Cumhurbaşkanlığımız süresince DEİK'in çalışmalarına özel önem verdik. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar ziyaret ettiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamlarımız arasında köprüler kurduk.

İHRACATIMIZ ARTSIN, YATIRIMLARIMIZ ÇOĞALSIN

Küçük büyük demeden firmalarımızın sorunlarını çözmek sizlerin karşılaştığı sıkıntıları gidermek için ciddi gayret gösterdik. Bundan sonraki süreçte sayın bakanımın da ifade ettiği gibi, burada bu çatı altında aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum.

Bürokrasiden teminat mektuplarına, gümrük sorunlarından tır şoförlerimizin meselelerine kadar her işte yakından ilgilendik. Bütün bunları iş adamlarımıza daha rahat, daha güvenli bir ticaret ortamı tesis etmek için yaptık. İhracatımız artsın, yatırımlarımız çoğalsın istihdam büyüme, üretim katlansın diye bu mücadeleyi yaptık.

PEK ÇOK ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHATİN YOLUNU AÇTIK

2002 yılında yola çıktığımızda hatırlayın o günleri bizim ihracatımız 36 milyar dolardı. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik. İhracatçı firma sayımız neydi? 31 binden azdı. Ama bunları ana muhalefetin başı bilmez, anlamaz bu işlerden. İki kat artırdık şu anda 71 binin üzerine çıkardık. Yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık.

BURAYI FRANSA, HOLLANDA ZANNETTİLER

Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi'ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar. Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar. İstanbul'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makinalarıyla yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güney Doğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı.