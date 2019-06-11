Başkan Erdoğan: Her türlü girişim yapıldı ve gerekli tedbirler alındı
Başkan Erdoğan Millilerimizin İzlanda’da maruz kaldığı çirkinliğe sert tepki gösterdi, “Hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajıyla destek verdi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda’ya gelen A Milli Futbol Takımı’na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Skandalın ardından ayağa kalkan Türkiye’den peş peşe sert açıklamalar geldi.
YANINIZDAYIZ MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir’e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, Nihat Özdemir’den “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Özdemir de A Milli Takım’a destekleri için Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.
İZLANDA’YA İKİ NOTA
Türkiye, A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da havaalanında gördüğü olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya durumu kınayan nota verildi. Notada, A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi. Notada, A Milli Futbol Takımı’na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Ayrıca Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere yola çıktı. Türkiye, ayrıca İzlanda’yı Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden de kınanırken “Ülkeye girişleri sırasında maruz kaldığı muamelenin her bakımdan kabul edilemez, her türlü dostluk ilişkisinin dışında, ahlak kurallarına uymayan ilkel ve aciz bir tutum olduğu” ifadeleri kullanıldı.
KASAPOĞLU YOLA ÇIKTI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gitmek için yola çıktı. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin “Dün (önceki gün) İzlanda’da Milli Takım Kafilemize ne uluslararası hukuka, ne sportmenliğe yakışmayan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda’ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız’’ açıklamasında bulundu.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: KABUL EDİLEMEZ
“Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın” sözleriyle tepkisini dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu değerlendirmelerde bulundu: Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.
FAHRETTİN ALTUN: TAKiP EDiYORUZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı’nın maruz kaldığı kötü muameleye tepki gösterdi. Altun, Twitter’dan İngilizce yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Türkiye Milli Futbol Takımı’nın İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yaşadıkları diplomatik nezakete veya sporcu davranışına uyumlu değildi. Yaşananlarda sorumlu olan yetkilileri ve memurları kınıyorum. Bu olayı takip etmeye devam edeceğiz.
ÖMER ÇELİK: iLKELLiĞi KINIYORUZ
A Milli Takıma İzlanda makamlarının yaptığı muameleyi ‘ilkellik’ olarak yorumlayan ve özür beklendiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Milli Takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur” açıklamasında bulundu.
İBRAHİM KALIN: SAYGISIZLIK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir.
Ünlülerden İzlanda’nın saygısızlığına tepki yağdı
Sanat camiası da A Milli Takım’a sosyal medya paylaşımlarıyla destek oldu. Türkücü İbrahim Tatlıses “Milli Takımımızın tarihi Fransa zaferi sonrasında, dün İzlanda havaalanında yapılan muameleyi kınıyorum. Oyunu saha dışına taşımaya çalışanlara, en güzel cevabı, bu vatanın aslan gibi evlatları yine sahada verecektir. İnancımız tam, gururla sizi izleyeceğiz” dedi. Sanatçı Ebru Yaşar da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak “İzlanda’nın Milli Takımımıza uyguladığı mobing, yaptığı terbiyesizlik, ne futbola yakışır ne de insanlık anlayışına yakışır. Milli Takımımızın yanındayız ve onları destekliyoruz, seviyoruz. Başarılarla geri döneceklerine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü gurme Vedat Milor konuyla ilgili Twitter’dan “İzlanda’yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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