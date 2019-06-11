Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda’ya gelen A Milli Futbol Takımı’na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Skandalın ardından ayağa kalkan Türkiye’den peş peşe sert açıklamalar geldi.

YANINIZDAYIZ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir’e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, Nihat Özdemir’den “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Özdemir de A Milli Takım’a destekleri için Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

İZLANDA’YA İKİ NOTA

Türkiye, A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da havaalanında gördüğü olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya durumu kınayan nota verildi. Notada, A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi. Notada, A Milli Futbol Takımı’na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Ayrıca Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere yola çıktı. Türkiye, ayrıca İzlanda’yı Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden de kınanırken “Ülkeye girişleri sırasında maruz kaldığı muamelenin her bakımdan kabul edilemez, her türlü dostluk ilişkisinin dışında, ahlak kurallarına uymayan ilkel ve aciz bir tutum olduğu” ifadeleri kullanıldı.

KASAPOĞLU YOLA ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gitmek için yola çıktı. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin “Dün (önceki gün) İzlanda’da Milli Takım Kafilemize ne uluslararası hukuka, ne sportmenliğe yakışmayan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda’ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız’’ açıklamasında bulundu.