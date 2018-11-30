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Başkan Erdoğan, Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Arjantin'de, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. 

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. 

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