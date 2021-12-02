2 Aralık 2021 Perşembe 19:10 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 19:15

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını Meclis'te onaylayarak sürece dâhil olmasının ardından yaşanacak gelişmeler ele alındı.

Kurul üyeleri toplantıda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin 2050 hedeflerini içeren "Avrupa Yeşil Mutabakatı"na uyum çerçevesinde ilan ettiği 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı müzakere etmişler; Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP-26) Ulusal Beyanı çerçevesinde 2053 yılı itibarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen net sıfır emisyon hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

İklim değişikliğiyle mücadelenin hayatın her alanına etki eden köklü bir anlayış değişikliğini de gerektirdiği üzerinde duran Kurul üyeleri, iklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı ve hazırlıkları süren İklim Kanununa ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin uluslararası toplumla iş birliği halinde sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini belirterek, Türkiye'nin bu süreci kendi kalkınma hedefleri ile insanlığın hassasiyetleri arasında orta yolu bulacak bir anlayışla yürüteceğini ifade etmiştir.