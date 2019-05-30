Başkan Erdoğan, IKYB Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
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