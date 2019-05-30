Başkan Erdoğan, IKYB Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.