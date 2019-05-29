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Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü! S-400'ler de göndeme geldi

Bşakan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, çelik sektöründeki ek vergilerin kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.

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