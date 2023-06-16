İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,675
  • EURO
    25,9248
  • ALTIN
    1495.03
  • BIST100
    5541.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde
Güncel

Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde

Ülkesinde sıkıntı günler geçiren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi. İsrail basını, söz konusu girişim için 'Netanyahu diplomatik başarı peşinde' şeklinde yorumladı.

Star Gazetesi16 Haziran 2023 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde
ABONE OL

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Mayıs seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme ayarlamaya çalıştığını yazdı.

İsrail televizyonuna konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakanlığın böyle bir toplantı düzenlemek için büyük çaba sarf ettiğini doğruladı.

Sürecin bir takım zorluklar ile karşı karşıya olduğu belirtilirken İsrail basını, söz konusu girişim için "Netanyahu diplomatik başarı peşinde" şeklinde yorumladı.

Haberde Netanyahu'nun İsrail'deki tartışmalı yargı reformu nedeniyle yurt dışı ziyaretlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun kadrolaşmasını tamamlamadığından da söz edildi.

"ERDOĞAN'A YENİDEN SEÇİLDİĞİ İÇİN TEBRİKLER"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik etti.

İsrail Başbakanlığı'na ait sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler." denilerek şu ifade kullanıldı: Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.