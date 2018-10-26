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Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün telefonda görüştüler.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

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