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Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren diyalog: Bizim Karadeniz gibi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili görüşmelerde bulunmak için Soçi'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boçarov Ruçey Sarayı'nın kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuğunun nasıl geçtiğini soran Putin'in 'Bize tatile gelin bir dahaki sefere. Çok yeşillik bir alan burası' sözlerine 'Bizim Karadeniz' cevabını verdi.

5 Eylül 2023 Salı 08:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren diyalog: Bizim Karadeniz gibi
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Dünyanın gözü Soçi'de bugün gerçekleşen kritik zirvedeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz tahıl koridorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Soçi'ye gitti. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boçarov Ruçey Sarayı'nda kapıda karşıladı.

"O ZAMAN BİZE TATİLE GELİN"

İki devlet başkanının samimi diyaloğuysa kameralara yansıdı.

İşte o diyalog:

Putin: Nasılsınız, nasıl geçti yolculuğunuz?

Erdoğan: 1 saat 15 dakika sürdü.

Putin: O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere.

Erdoğan: Buralar da çok güzel.

Putin: Çok yeşil bir alan burası.

Erdoğan: Bizim Karadeniz gibi.

Putin: Aynen aynen o şekilde.

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