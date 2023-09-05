Dünyanın gözü Soçi'de bugün gerçekleşen kritik zirvedeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz tahıl koridorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Soçi'ye gitti. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boçarov Ruçey Sarayı'nda kapıda karşıladı.

"O ZAMAN BİZE TATİLE GELİN"

İki devlet başkanının samimi diyaloğuysa kameralara yansıdı.

İşte o diyalog:

Putin: Nasılsınız, nasıl geçti yolculuğunuz?

Erdoğan: 1 saat 15 dakika sürdü.

Putin: O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere.

Erdoğan: Buralar da çok güzel.

Putin: Çok yeşil bir alan burası.

Erdoğan: Bizim Karadeniz gibi.

Putin: Aynen aynen o şekilde.