Başkan Erdoğan ile Ruhani'nin baş başa görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 'Suriye' konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.
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