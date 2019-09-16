Başkan Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesi başladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü’ne gelirken, Başkan Erdoğan, Ruhani’yi karşıladı. İki lider, baş başa görüşmeye başladı.
- İHA
Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak.
Zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü’ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yi karşıladı. İki lider, başbaşa görüşmeye başladı
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