İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4327
  • 6,2377
  • 225.514
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan ile Trump görüştü: Kürtlerle bir sorunumuz yok

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede güvenli bölge oluşturulması fikrini ele alırken Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığına vurgu yapıldığı öğrenildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ın Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği ve bu çerçevede Türkiye'nin, NATO müttefiki ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunun hatırlattığı bildirildi.

Görüşmenin içeriğine dair yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

Sakarya´da korkutan patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

"Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama"

'Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama'

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Trump'la görüşen Başkan Erdoğan: Kürtlerle bir sorunumuz yok

Trump'la görüşen Başkan Erdoğan: Kürtlerle bir sorunumuz yok

Suudi Arabistan'dan 'Suriye' açıklaması: İddialar gerçek dışı

Suudi Arabistan'dan 'Suriye' açıklaması: İddialar gerçek dışı

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA