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Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan, Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.
 

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