Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu
Başkan Erdoğan, Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.
- DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.
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