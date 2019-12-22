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Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor

22.12.2019  20:51 - Güncelleme: 22.12.2019  21:07

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor:

Bizler mescide girdiğinde zikir halkasına değil ilim halkasına katılan bir peygamberin ümmetiyiz

Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır

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