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Başkan Erdoğan ''İlk kez adım atıyoruz'' diyerek duyurdu: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem

Körfez turu dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilk defa temas kuruyoruz. Temennim o ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun.' dedi.

21 Temmuz 2023 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ''İlk kez adım atıyoruz'' diyerek duyurdu: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan, "Bölgede yapmış olduğunuz görüşmelerin Suriye, sığınmacılar meselesine katkısı ne olacak? İsrail-Filistin arasındaki barışa katkısı ne olacak?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"BAZI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Erdoğan, "Filistin konusunda Körfez ülkesi olan kardeşlerimizin bizden farklı bir yanı yok. İsrail ilgili de bizim yaptığımız bazı görüşmeler var. Gelecek hafta 25 Temmuz Salı günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, ardından da 28 Temmuz Cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkemizde misafir edeceğiz. Bu ziyaretlerle de bazı adımları atacağız ve süreç daha da hızlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Gelen diğer bir soruda ise "İsrail medyası son günlerde Netanyahu'nun bu ziyaretine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Masada İsrail'in doğal gazının Akdeniz'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzı söz konusu. Bu anlamda Türkiye ile bir anlaşma yapacaklarını söylüyorlar. Türkiye'deki doğal gaz sıvılaştırma tesisleri de onların bayağı ilgisini çekiyor çünkü kapasite çok yüksek. Türkiye'nin bu gazı Avrupa'ya ulaştırması, aynı zamanda onlar açısından, Avrupa açısından da önemli. Avrupa doğal gaz arzı noktasında Rusya ve İran istikrarsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bunun bir avantaj olacağı, Türkiye açısından da bir avantajı olacağı İsrail medyasında gündemde. Buna ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" denildi.

Başkan Erdoğan, "Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır." diyerek Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı maliyetlerinin çok fazla olduğunun altını çizdi. Erdoğan sözlerinin devamında, "Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak." dedi.

"İLK DEFA TEMAS KURUYORUZ"

Başkan Erdoğan soruya verdiği cevabı şu ifadelerle sonlandırdı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun.

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