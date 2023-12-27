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Başkan Erdoğan imzaladı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 02:12 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan imzaladı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam kararı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

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