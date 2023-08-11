Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.
AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun atandı.
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.
Kara Yolları Genel Müdür Ahmet Gülşen, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta oldu.
General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.
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