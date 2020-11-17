Başkan Erdoğan imzaladı! Bir asır sonra tarihi kavuşma

17 Kasım 2020 Salı 08:58 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 09:02

Dünyanın barış ve huzur elçisi kahraman Mehmetçiğimiz bir asır sonra yeniden Azerbaycan'a gidiyor. 1918'de Bakü'yü Ermeni çetelerinden ve Rus Bolşevik birliklerinden kurtaran Türk askerinin bugün de bir çete gibi davranan ve ateşkes sözlerine dahi uymayan Ermenistan'ın bir çılgınlık yapmasını engellemek için bu tarihi görev için yola çıkaracak olan son dakika kararının bugünkü Genel Kurulda hızla onaylanması bekleniyor.

MEHMETÇİK KONUŞLANACAK

TBMM'ye sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin onaylanmasının ardından Mehmetçik kardeş ülkede konuşlanacak. Azerbaycan'a en son 1918'de Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu gönderilmiş, Osmanlı Devleti'nin nizami ordusu ile Azerbaycanlı gönüllülerin bir araya geldiği o şanlı ordu Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Rus Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtarmıştı. Bugün alınacak son dakika kararıyla Tek millet iki devletin tarihi kavuşması bir kez daha dünya kamuoyuna gösterilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI: İŞTE TÜRK ASKERİNİN BÖLGEDEKİ GÖREVİ

Böylece Şah Denizi'nden Akdeniz'e kadar kuracağı Barış Koridoru ile Türkiye bölge ve dünya için huzur, barış ve istikrar unsuru olarak stratejik bir öneme sahip olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkere bugün Meclis gündeminde olacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Bu kritik ve tarihi kararın meclis genel kurulunda gündeme geldiği anda hızla ve mutabakatla geçmesi ve tezkerenin çıkması bekleniyor.

TÜRK ASKERİ BİR YIL SÜREYLE ORADA OLACAK

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, geçtiğimiz hafta saat 00.00 itibarıyla son dakika olarak duyurulan ve bölgede ateşkesin tesis edildiği ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir planın ilan edildiği hatırlatılan tezkereye göre varılan mutabakat çerçevesinde ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir "Ortak Merkez" oluşturulacak.

TEZKEREDE NE VAR?

Azerbaycan'ın talebi üzerine Ortak Merkez'de Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığı vurgulanan tezkerede, "Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım" denildi.