30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8229
  • 6,6421
  • 267.438
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanların, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

5 kamera ile meydan okuyacak

5 kamera ile meydan okuyacak

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti... Leyla'nın ölümünde şok şüphe!

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti... Leyla'nın ölümünde şok şüphe!

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Ünlü isimlerle çalışıyordu... Kayıplara karıştı

Ünlü isimlerle çalışıyordu... Kayıplara karıştı
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA