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Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, 'DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' kısmına ekleme yapıldı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
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BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Afganistan uyruklu "Mavlavi Receb Selahaddin ve Sultan Aziz Azzam" eklendi.

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