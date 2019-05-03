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Başkan Erdoğan imzaladı: Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar

Türkiye'nin gizli cennetlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Badavut mevkisindeki 1. ve 3. derece doğal sit alanı kapsamına giren alanın harita ve koordinatları yer aldı.

Bu kapsamda, Badavut Plajı'nın da içinde yer aldığı Sarmısaklı Yarımadası'ndaki doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

- TÜRKİYE'NİN GİZLİ CENNETLERİNDEN BİRİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Badavut, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı oluyor.

Ayvalık'ın gizli cennetlerinden biri olan Badavut mevkisi, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Badavut Plajı ise granit, altın renkli incecik kumları ile güneşlenmek, serin suları da deniz tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.

Sonbahar döneminde kuş gözlemcilerinin akın ettiği Badavut bölgesi, rüzgarın dalgalarla şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra, kalabalıktan uzak denize girmek isteyenlerin de tercih ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

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