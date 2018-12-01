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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

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Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı May ile görüşmesi 40 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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